Став відомий склад журі від України на Євробаченні

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Фото: REUTERS Сцена Єробачення

Серед членів журі - 16-річна співачка Софія Тарасова, яка раніше брала участь в Дитячому Євробаченні

В Україні сформували журі, яке буде оцінювати конкурсантів Євробачення-2017. Як повідомляє видання Karabas Live у Facebook, до нього увійшли Софія Тарасова, Юрій Рибчинський, Серж Гагарін, Яна Прядко і Сергій Грачов.

Тарасова – є учасницею Дитячого Євробачення-2013 від України. На конкурсі вона зайняла 2 місце. Грачов - композитор. Прядко – продюсер, Гагарін – радіоведучий, Рибчинський – поет і народній артист України.

Нагадаємо, до Києва вже прибули перші конкурсанти Євробачення. Півфінали конкурсу пройдуть 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Напередодні кожного ефіру відбудуться генеральні репетиції, під час яких конкурсантів буде оцінювати журі. Ці оцінки будуть враховані при визначенні переможця.