Ставлення до мусульман та ісламу в Україні погіршилося – опитування

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Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов

Муфтій Саїд Ісмагілов занепокоєний негативною тенденцією щодо ставлення українців до мусульман

За даними Центру Разумкова, ставлення до ісламу та мусульман в Україні, ще більш погіршилось.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов.

«Сьогодні були оприлюднені результати нового дослідження за 2017 рік, і виявилось що ставлення наших співвітчизників до Ісламу та мусульман найнегативніше за останні 17 років. І це ще не все. З усіх релігій та конфесій, найбільший відсоток негативного ставлення саме до мусульман», - пише Ісмагілов.

«Я не знаю в чому завинили мусульмани України. Звичайно, багато хто скаже, що це загальносвітова тенденція, що викликана проблемами тероризму який маркується словом «ісламський». Коли злодій робить теракт у Манчестері, а терористичне угрупування, що має у своїй назві слово «ісламська», бере на себе відповідальність, то негатив та обурення, мабуть, транслюється на всіх, хто належить до Ісламу.

Тож виходить, що ми приречені нести тягар злочинів, що не вчиняли, до яких не маєм ніякого стосунку, і на які ніяк не можем вплинути? Мені здавалось, що наші українці вже достатньо освічені, щоб не ототожнювати мусульман України з тими злочинами, що вчиняються десь у інших країнах, іншими людьми. Чи може дійсно в Україні мусульмани також в чомусь завинили, що до нас найгірше ставлення?», - запитує Ісмагілов українців.

Муфтій додав, що як українці знають конкретні приклади провини мусульман перед нашим суспільством, то про це можна написати у нього коментарях під публікацією.