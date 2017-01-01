Стаж для пенсії можна буде докупити, - прем'єр

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Володимир Гройсман

Ми пропонуємо запровадження компенсації відсутності трудового стажу, - глава уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у разі відсутності потрібного трудового стажу на час виходу на пенсію його можна буде компенсувати грошима. Про це заявив глава уряду під час презентації проекту пенсійної реформи.

«Ми пропонуємо запровадження можливості компенсації відсутності трудового стажу. Якщо ти досяг 60 років і не маєш 25 років стажу – ти можеш отримати, відповідно до закону, щоб не забирати кошти в того, хто сумлінно сплачував внески. Якщо не маєш кілька років – шляхом внесків до Пенсійного фонду можеш компенсувати», - сказав Гройсман.

Глава уряду також визнав, що нині пенсії є замалими, і прожити на них неможливо: «в умовах, в яких живуть українські пенсіонери, жити неможливо. Більшість пенсіонерів живе за межею бідності, 8 мільйонів отримують 1312 грн – і це з травня місяця тільки, це 50% від мінімільного споживчого кошику, при цьому середня пенсія в Україні – 1828 грн».

Як повідомлялось, Гройсман розповів, у якому віці українці зможуть вийти на пенсію. Він також заявив, що чверть працюючих українців не платять пенсійні внески. За словами глави уряду, внаслідок недоотримання пенсійних внесків в бюджеті Пенсійного фонду утворилася діра у розмірі 140 млн грн.