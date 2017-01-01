Стець готує «чорний список» сайтів

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Юрій Стець

Перелік сайтів, які будуть закриті, попередньо погодять зі Службою безпеки України

Міністерство інформаційної політики України підготує список антиукраїнських сайтів для їх закриття. Про це заявив глава відомства Юрій Стець на прес-конференції сьогодні в Києві.

«У найближчі два тижні... я хочу, щоб він (заступник міністра Дмитро Золотухін. – Ред.) приніс на експертну раду при Міністерстві інформаційної політики, куди входять медіа-експерти, громадські діячі, перелік сайтів, які повинні бути закриті», - сказав міністр.

За словами Стеця, йдеться про сайти, які підривають суверенітет України.

Міністр уточнив, що список повинен бути попередньо погоджений зі Службою безпеки України.

«Ми знайдемо механізм, яким чином вони будуть закриті найближчим часом», - сказав Стець.

Він зазначив, що зібрані матеріали планується передати до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, 25 лютого президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про Доктрину інформаційної безпеки України» та затвердив Доктрину.

Доктриною, зокрема, покладається на Міністерство інформаційної політики України організація та забезпечення моніторингу засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів вітчизняного сегмента мережі Інтернет з метою виявлення інформації, поширення якої заборонено в Україні.