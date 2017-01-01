Стець хоче глушити сигнали ЗМІ бойовиків на Донбасі

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Міністр інформполітики порушить питання глушіння ЗМІ бойовиків на військовому кабінеті і так само на РНБО

Глушіння сепаратистського сигналу на територіях «ДНР» та «ЛНР» є першочерговим завданням Міністерства інформаційної політики, так само як і відновлення на цих територіях українського мовлення.

Про це заявив очільник відомства Юрій Стець, повідомляє «Донбас.Реалії».

«Порушу це питання на військовому кабінеті і так само на РНБО. Ми маємо, зрештою, не тільки робити те, що пов’язано з прямою роботою Міністерства інформаційної політики – відновлювати українське мовлення, – а й більш активно займатися глушінням сигналу телеканалів і радіостанцій сепаратистських угруповань «ЛНР» та «ДНР». Не дам більше можливості силовим структурам уникати цього питання», – заявив міністр.

За його словами, Міністерство інформаційної політики розробило і реалізує стратегії інформаційної реінтеграції Криму і Донбасу.

Як повідомлялось, на Донбасі 80% території, підконтрольній українській владі, покриті сигналом українських теле- та радіоканалів. Також сигнал українських мовників є в окупованих Горлівці та Донецьку.