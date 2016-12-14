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    Стіна на кордоні з Мексикою обійдеться Вашингтону в $ 21,6 млрд

    • Сьогодні, 05:00
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    Прикордонний комплекс довжиною в дві тис.км буде являти собою систему стін і парканів

    Будівництво стіни на кордоні з Мексикою обійдеться США в $ 21,6 млрд, передає Reuters з посиланням на доповідь Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ).

    Відзначається, що прикордонний комплекс довжиною в дві тис.км буде являти собою систему стін і парканів.

    Будівництво прикордонної споруди планується завершити до 2021 року.

    Раніше секретар національної безпеки США Джон Келлі заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою буде завершено протягом найближчих двох років.

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