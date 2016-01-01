Стокгольмський суд стягнув з Одеського припортового заводу 250 млн доларів на користь Фірташа

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Дмитро Фірташ

Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ $ 193,36 млн основного боргу за поставки газу і $ 57,8 млн пені

Південний міський суд Одеси відмовив кіпрській Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа в примусовому виконанні рішення Стокгольмського арбітражу від 25 липня про стягнення з Одеського припортового заводу загальної суми боргу в розмірі $ 251,2 млн. Про це йдеться в рішенні суду від 22 грудня, оприлюдненому в єдиному реєстрі, пише Ліга.net.

З тексту рішення випливає, що 25 липня цього року Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ $ 193,36 млн основного боргу за поставки газу і $ 57,8 млн пені за прострочення платежів. Раніше про це рішення не було відомо.

Перед цим, 31 березня цього року, Стокгольмський арбітраж задовольнив клопотання Ostchem Holding Limited і постановив Одеському припортовому заводу до 31 серпня 2016 року утриматися від відчуження або обтяження будь-яким чином своїх необоротних активів.

Суд відмовив задовольнити клопотання компанії Фірташа в зв'язку з неправильним оформленням документів юристами Ostchem.

Одеський припортовий завод (м.Южне, Одеська обл.) виробляє хімічну продукцію, а також займається перевалкою аміаку на морський транспорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджуванню і перевантаженню аміаку.

Як відомо, держава намагається приватизувати ОПЗ кілька років. Pа даними ЛІГА.net, Ostchem з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року. Саме в цей період Газпром знизив ціну газу для Ostchem з $ 430 до $ 265 за тисячу кубометрів. Але для ОПЗ компанія Фірташа продовжувала продавати газ по $ 430. Пільговий газ закачувався структурами Фірташа в підземні сховища.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін погодив реструктуризацію боргів ОПЗ перед «Нафтогазом».