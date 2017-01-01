Столична мерія перерахувала іноземців, що прибули на «Євробачення»

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«Євробачення-2017»

За даними управління туризму Київської міськдержадміністрації, до Києва на приїхало близько 20 тис. іноземців

До Києва на пісенний конкурс «Євробачення-2017» приїхало близько 60 тис. туристів. Про це в коментарі 44.ua розповів голови управління туризму Київської міськдержадміністрації Антон Тараненко.

«За весь час з 1 по 14 травня до Києва на «Євробачення» приїхало близько 20 тис. іноземців та 40 тис. внутрішніх туристів», - сказав Тараненко.

Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти. Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу «Євробачення-2017».

За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

Букмекери назвали фаворитів «Євробачення» та оцінили шанси України на перемогу.

Фінал «Євробачення-2017» відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві.