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    Столична мерія перерахувала іноземців, що прибули на «Євробачення»

    • Сьогодні, 09:59
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    &laquo;Євробачення-2017&raquo;
    «Євробачення-2017»

    За даними управління туризму Київської міськдержадміністрації, до Києва на приїхало близько 20 тис. іноземців

    До Києва на пісенний конкурс «Євробачення-2017» приїхало близько 60 тис. туристів. Про це в коментарі 44.ua розповів голови управління туризму Київської міськдержадміністрації Антон Тараненко.

    «За весь час з 1 по 14 травня до Києва на «Євробачення» приїхало близько 20 тис. іноземців та 40 тис. внутрішніх туристів», - сказав Тараненко.

    Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти. Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу «Євробачення-2017».

    За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017»  у фінал вийшли 10 учасників.

    Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

    Букмекери назвали фаворитів «Євробачення» та оцінили шанси України на перемогу.

    Фінал «Євробачення-2017» відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. 

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