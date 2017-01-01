Столична поліція назвала основу версію замаху на Осмаєва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адам Осмаєв

За фактом замаху на вбивство розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Згідно з інформацією поліції, встановлено, що нападник хотів вбити Осмаєва і Окуєву, які фактично з перших днів російської агресії стали на захист України у лавах добровольчих батальйонів.

«Попередньо з’ясовано: чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет Глок і вистрілив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка. Обох чоловіків доставили в лікарню. Їм надають медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, які встановлюють обставини події та збирають речові докази.

Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину патріотичну позицію подружжя.

За фактом замаху на вбивство двох і більше осіб розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася сьогодні о 16:49. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини отримав поранення Адам Осмаєв.