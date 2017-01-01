Столична поліція спіймала злочинця, який порізав бійця АТО

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В Києві серед білого дня невідомий із ножем накинувся на бійця одного з добровольчих батальйонів

Злочинцем, який поранив АТОвця в центрі Києва у вересні, виявився приїжджий любитель «русскаго мира».

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко у Facebook.

«У вересні 2016 року в центрі міста серед білого дня невідомий із ножем накинувся на Віталія Регора, бійця одного з добровольчих батальйонів, якого добре знала активна громадськість за принципову і патріотичну позицію. Зловмисник наніс йому кілька колото-різаних поранень і втік», - розповів Крищенко.

Протягом кількох тижнів поліцейські встановили чоловіка, який може бути причетний до цього злочину, але більше шести місяців не могли з'ясувати його місцезнаходження.

«Однак київські оперативники не припиняли його пошуки і знайшли чоловіка у Дніпропетровській області, де він жив у своїх знайомих. 29-річний кримчанин – активний прихильник «русскаго мира». Таким чином він вирішив помститися потерпілому за зірвану колорадську стрічку. Розкриття цього злочину – це ще один приклад хорошої оперативної роботи поліцейських, який підтверджує невідворотінсть покарання», – зазначив голова київської поліції.