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    Столичні аеропорти працюють у штатному режимі

    • Сьогодні, 11:34
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    Попри негоду аеропорти «Київ» та «Бориспіль» працюють за розкладом

    Станом на ранок у міжнародному аеропорту «Бориспіль» усі рейси виконуються за розкладом. Про це  повідомили у прес-службі аеропорту «Бориспіль».

    «Скасування рейсів в аеропорту через несприятливі погодні умови немає. Всі рейси виконуються за розкладом», - зазначили в прес-службі.

    Також зазначимо, прес-служба аеропорту «Київ» у Facebook також повідомила, що аеропорт працює в штатному режимі.

    «Аеропорт „Київ» працює в штатному режимі. Прохання заздалегідь виїжджати до аеропорту і стежити за статусом рейсів на онлайн табло», - йдеться у повідомленні.

    Джерело: УНН
    Київ аеропорт
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