Столичні аеропорти працюють у штатному режимі
- Сьогодні, 11:34
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Попри негоду аеропорти «Київ» та «Бориспіль» працюють за розкладом
Станом на ранок у міжнародному аеропорту «Бориспіль» усі рейси виконуються за розкладом. Про це повідомили у прес-службі аеропорту «Бориспіль».
«Скасування рейсів в аеропорту через несприятливі погодні умови немає. Всі рейси виконуються за розкладом», - зазначили в прес-службі.
Також зазначимо, прес-служба аеропорту «Київ» у Facebook також повідомила, що аеропорт працює в штатному режимі.
«Аеропорт „Київ» працює в штатному режимі. Прохання заздалегідь виїжджати до аеропорту і стежити за статусом рейсів на онлайн табло», - йдеться у повідомленні.
Джерело: УНН