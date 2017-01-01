Столичні аеропорти працюють у штатному режимі

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Попри негоду аеропорти «Київ» та «Бориспіль» працюють за розкладом

Станом на ранок у міжнародному аеропорту «Бориспіль» усі рейси виконуються за розкладом. Про це повідомили у прес-службі аеропорту «Бориспіль».

«Скасування рейсів в аеропорту через несприятливі погодні умови немає. Всі рейси виконуються за розкладом», - зазначили в прес-службі.

Також зазначимо, прес-служба аеропорту «Київ» у Facebook також повідомила, що аеропорт працює в штатному режимі.

«Аеропорт „Київ» працює в штатному режимі. Прохання заздалегідь виїжджати до аеропорту і стежити за статусом рейсів на онлайн табло», - йдеться у повідомленні.