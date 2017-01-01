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    Столичні поліцейські затримали дезертира, який перебував у розшуку

    • Сьогодні, 20:15
    • Розсилка

    Поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння злочинів на території міста

    У Києві в одному з хостелів затримали військового Збройних сил України, який дезертирував з армії. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва. Повідомляється, що в одному з хостелів увагу поліції привернув чоловік, який надав копію посвідчення учасника бойових дій. При перевірці поліцейські з'ясували, що чоловік знаходиться в розшуку як дезертир.

    «Розуміючи, що його зараз затримають, чоловік кинувся тікати, але дільничні офіцери наздогнали втікача й доставили в управління поліції. Затриманий розповів, що десять років провів за гратами за скоєння крадіжок і грабежу. Після звільнення з місць позбавлення волі вирішив піти служити в Збройні сили України. Згодом він кілька разів залишав частину», - йдеться в повідомленні.

    Столична поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння злочинів на території Києва.

    Як повідомлялось, сьогодні близько 4:00 невідомий кинув гранату в аптеку на проспекті Ювілейному в Харкові.

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