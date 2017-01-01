Столичних офіціантів і продавців хочуть зобов’язати говорити українською

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Пропонується перевести на державну мову всі вивіски, плакати, повідомлення та інші форми аудіо – і візуальної реклами

У четвер, 20 квітня, на голосування в Київраді винесуть проект рішення, що зобов’язує персонал закладів, магазинів розмовляти українською мовою. Також пропонується перевести на державну мову всі вивіски і меню ресторанів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив автор проекту, депутат Київради Юрій Сиротюк.

«Встановити, що в Києві у всіх сферах обслуговування громадян вживається державна мова – українська. Надавач послуг зобов’язаний спілкуватися з отримувачем послуг (клієнтом) державною мовою. Перехід на іноземні мови можливий за бажанням клієнта у разі, якщо надавач послуг ними володіє. У всіх закладах сфери громадського харчування, торгівлі обов’язково наявність меню, виконаного державною мовою. При обслуговуванні відвідувачів персонал зобов’язується пропонувати меню українською мовою і тільки на вимогу відвідувача надати меню на будь-якому іншому мовою», – йдеться в документі.

Також пропонується перевести на державну мову всі вивіски, плакати, повідомлення та інші форми аудіо – і візуальної рекламної продукції.

«Встановити, що на території міста Києва рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо – і візуальної рекламної продукції, цінники повинні виконуватися українською мовою. У разі, якщо вивіска суб’єкта господарської діяльності є відображенням зареєстрованого знака на іноземній мові, встановлення такої вивіски можливо лише з обов’язковим зазначенням його перекладу або транслітерації українською мовою рівновеликим шрифтом», – йдеться в повідомленні.

Сиротюк зазначив, що проект рішення «закріплює конституційне право українця на обслуговування у сфері послуг на рідній мові».