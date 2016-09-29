Столичний центр зайнятості навчатиме безробітних дорожче за Могилянку

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Київський міський центр зайнятості уклав низку угод з підвищення кваліфікації безробітних на суму понад 4 млн гривень

Київський міський центр зайнятості Міністерства соціальної політики України 19-20 січня уклав низку угод про послуги з підвищення кваліфікації безробітних на загальну суму 4,4 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» із посиланням на систему ProZorro.

Вартість кожної з укладених угод становить 199 999,99 грн. Це лише на одну копійку менше від порогу в 200 тис грн, після якого замовник мав би проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило центру здійснювати закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраними підрядниками без аукціонів.

При цьому сам предмет закупівлі замовник виклав як «Конкурсний відбір навчальних закладів».

ТОВ «Інститут післядипломної освіти «Укрстено» Тетяни Зінченко, Зінаїди Валах і Дмитра Валаха отримало замовлень на 2,8 млн грн.

Найдорожчою виявилася підготовка однієї особи за напрямом «Дизайн інтер’єру, меблів та ландшафту» – 3986 грн на місяць.

ТОВ «Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» Інни Гарькавої, Володимира Володимировича, Дениса Володимировича та Ірини Вікторівни Черевань відписали ще 1,60 млн грн.

Цього разу найдорожчим виявилося навчання за напрямом «Правове та фінансове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва» – 3811 грн на місяць.

Усі напрями навчання безробітних коштують до чверті дорожче від вартості навчання у бакалавраті Києво-Могилянській академії за напрямами «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Маркетинг», яка становить 26 тис. грн за академічний рік, або 2889 грн на місяць.

Натомість освіта в галузі інформаційних технологій в академії коштує ще дешевше – 24 тис. грн за академічний рік, або 2667 грн на місяць.

Київський міськцентр зайнятості з 2011 року очолює Віктор Сухомлин, який працює в системі Держслужби зайнятості з 2008 року.