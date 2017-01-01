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    Столичний метрополітен судиться з МАФами

    • Сьогодні, 09:55
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    Ятки на станції&nbsp;&laquo;<span>Поштова площа&raquo;, 2015 рік.</span>
    КП «Київський метрополітен»
    Ятки на станції «Поштова площа», 2015 рік.

    За два роки підземка демонтувала ятки із станцій

    КП «Київський метрополітен» судиться із власниками  МАФів на станціях. У повідомленні на сторінці підприємства у соцмережах йдеться, що наразі 20 справ перебувають у судах.

    Також у відомстві нагадали, що демонтаж незаконних яток триває у столичній підземці вже два роки.  

    «Два роки роботи. Зміни не миттєві, і дякуємо, що ви їх помічаєте. Попри скепсис, жодного нового МАФу, що порушує Правила пожежної безпеки, не з'явилось. Маємо ще близько 20 справ у судах», - кінець цитати. 

    Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб.Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    стихійні лиха метро торгівля
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