Столичний метрополітен судиться з МАФами
- Сьогодні, 09:55
-
Розсилка
За два роки підземка демонтувала ятки із станцій
КП «Київський метрополітен» судиться із власниками МАФів на станціях. У повідомленні на сторінці підприємства у соцмережах йдеться, що наразі 20 справ перебувають у судах.
Також у відомстві нагадали, що демонтаж незаконних яток триває у столичній підземці вже два роки.
«Два роки роботи. Зміни не миттєві, і дякуємо, що ви їх помічаєте. Попри скепсис, жодного нового МАФу, що порушує Правила пожежної безпеки, не з'явилось. Маємо ще близько 20 справ у судах», - кінець цитати.
Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».
Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб.Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.
Українців серед загиблих у метро немає.