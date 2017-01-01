Столиця готується до Днів вшанування Героїв Небесної сотні

Громадська організація «Самооборона Майдану», зокрема, повідомляє по наступні заходи у Києві:

18 лютого:

Хода «Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні»

о 10.30 збір біля Українського дому

о 10.45 починається хода від Українського дому по вул. Хрещатик до Каплички на Алея Героїв Небесної Сотні, де відбудеться покладання квітів та молебен загиблим Героям Небесної Сотні



На завершення о 12.00 в Українському домі на часників ходи буде чекати відкриття виставки

від Музей Революції Гідності

20 лютого:

«Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні»

о 10.00 покладання квітів біля каплички на Алея Героїв Небесної Сотні та молебінь

Нагадаємо, під час Революції гідності 20 лютого 2014 року на ділянці Інститутської вулиці від Ольгинської вулиці до Майдану Незалежності стався масовий розстріл активістів Євромайдану. Загиблих після цього почали називати Небесною сотнею, а вулиця стала місцем вшанування їх пам'яті.