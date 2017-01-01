Стосовно полковника Голубана відкрито кримінальну справу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полковник поліції Юрій Голубан

Щодо Голубана 6 квітня було зареєстровано провадження Генеральною прокуратурою

Служба безпеки України у квітні зареєструвала кримінальне провадження щодо можливої участі в терористичній організації полковника поліції Юрія Голубана, який нещодавно був нагороджений орденом, а також відомий через скандальну появу та виступ у Верховній Раді.

Про це на брифінгу сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук,.

На запитання щодо кваліфікації зареєстрованого Головним слідчим управлінням СБУ кримінального провадження стосовно Голубана Ткачук відповів: «Якщо я не помиляюся, то щодо Голубана ще 6 квітня було зареєстровано провадження Генеральною прокуратурою, а 8-го, відповідно до рішення суду, ще одне провадження – Службою безпеки. Розслідування здійснюється за ознаками статті Кримінального кодексу 258 прим. – участь у терористичній організації».

Крім того, на запитання, чи оголошувалася Голубану підозра, Ткачук відповів: «Наскільки мені відомо, підозра йому не оголошувалася. І відповідно, як підозрюваний він у цій справі не проходить. Здійснюється перевірка, проходить комплекс експертиз, які призначені слідчими».

Нагадаємо, ветерани АТО і бійці полку «Київ» вимагають від народного депутата від фракції «Батьківщина» Ігоря Луценка вибачитися перед командиром роти спецпризначення поліції Донеччини Юрієм Голубаном за наклеп і підтримку брудної піар-кампанії проти поліції.

Як відомо, народний депутат від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко поширив на своїй сторінці у Facebook заяву одного з ватажків терористичної організації «ДНР» з наклепом на адресу Юрія Голубана.