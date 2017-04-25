Австрійці застрахують українське «Євробачення»

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Євробачення в Україні

Від послуг українського страховика замовники в останню мить відмовилися

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» розгірло тендер зі страхування масових заходів під час тижнів пісенного конкурсу «Євробачення».

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Так, 5 травня був укладений договір із ПАТ «Страхова компанія «Уніка» на суму 630,8 тис. грн. Тендерний комітет пояснив свій вибір тим, що «Уніка в країнах з клієнтською базою понад 10 млн. осіб.

Територією страхування є: Міжнародний виставковий центр, «Євроклаб» (КВЦ «Парковий»), «Містечко Євробачення» (від вулиць Прорізної до Богдана Хмельницького), «Червона доріжка» (Маріїнський парк).

Інший тендер на страхування «Євробачення» вартістю 660 тис. грн. виграло полтавське ПАТ «Страхова компанія «Саламандра Україна». Однак в останній момент замовники відмінили підписання договору, зіславшись на відсутність потреби.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, основним засновником і контролером ПАТ «Страхова компанія «Уніка» (92,23%) є австрійська Uniqa.

«Главком» також повідомляв, що офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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