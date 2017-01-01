Страшна ДТП у Кенії: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, десятки загиблих

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ДТП у Кенії Фото: Courtesy





В результаті аварії в Кенії загинули не менше 27 осіб

В Кенії на трасі Момбаса-Найробі пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули 27 людей, передає місцеве видання Standard Media.

Повідомляється, що на трасі Момбаса-Найробі сталося лобове зіткнення пасажирського автобуса перевізника Buscar Company з вантажівкою, який перевозив нафтопродукти.

За даними поліції, в результаті аварії загинули 27 людей, ще декілька пасажирів автобуса отримали травми.

За словами співробітника місцевої поліції, автобус, що прямував до Момбаси, виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати кілька транспортних засобів, однак зіткнувся з вантажівкою.

Також повідомляється, що даний інцидент є найбільшою аварією з жертвами в Кенії за останні кілька років.