  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Страшна пожежа на Прикарпатті: згоріли жінка і двоє дітей

    • Сьогодні, 05:29
    • Розсилка

    Під час пожежі травмувався також 33-річний чоловік

    У селі Березівка на Івано-Франківщині спалахнула пожежа у житловому будинку. Загинули 35-річна жінка і двоє 3-річних дітей.

    Про це повідомляє ДСНС.

    Ще до прибуття працівників пожежно-рятувальної служби місцеві мешканці винесли на свіже повітря 35-річну жінку і двоє трирічних дітей. Усі троє – без ознак життя.

    Під час пожежі травмувався також 33-річний чоловік.

    Причини наразі з’ясовуються.

    Нагадаємо,  в Дарницькому районі Києва на вулиці Анни Ахматової стався вибух у житловому будинку.

    Внаслідок пригоди осколкові поранення дістав чоловік, його забрали лікарі швидкої допомоги.


    пожежа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ