Страшна пожежа на Прикарпатті: згоріли жінка і двоє дітей
- Сьогодні, 05:29
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Під час пожежі травмувався також 33-річний чоловік
У селі Березівка на Івано-Франківщині спалахнула пожежа у житловому будинку. Загинули 35-річна жінка і двоє 3-річних дітей.
Про це повідомляє ДСНС.
Ще до прибуття працівників пожежно-рятувальної служби місцеві мешканці винесли на свіже повітря 35-річну жінку і двоє трирічних дітей. Усі троє – без ознак життя.
Під час пожежі травмувався також 33-річний чоловік.
Причини наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва на вулиці Анни Ахматової стався вибух у житловому будинку.
Внаслідок пригоди осколкові поранення дістав чоловік, його забрали лікарі швидкої допомоги.