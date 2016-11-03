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    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі

    • Сьогодні, 05:30
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    BMW на шаленій швидкості задом винесло на зустрічну, після чого автівка зіткнулася з Volkswagen

    У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро «Нивки» сталася шокуюча аварія.

    Як пише ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook, BMW на шаленій швидкості задом винесло на зустрічну, після чого автівка зіткнулася з Volkswagen.

    У результаті водія першої машини у важкому стані госпіталізували, натомість пасажир постраждав менше, однак перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

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    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі
    Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі

    На місці працювала поліція та оперативно-слідча група.

    Зауважимо, що в салоні було знайдено кілька порожніх пляшок пива.

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