Страшна п'яна ДТП у Києві: є потерпілі

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BMW на шаленій швидкості задом винесло на зустрічну, після чого автівка зіткнулася з Volkswagen

У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро «Нивки» сталася шокуюча аварія.

Як пише ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook, BMW на шаленій швидкості задом винесло на зустрічну, після чого автівка зіткнулася з Volkswagen.

У результаті водія першої машини у важкому стані госпіталізували, натомість пасажир постраждав менше, однак перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

На місці працювала поліція та оперативно-слідча група.

Зауважимо, що в салоні було знайдено кілька порожніх пляшок пива.