Страйк шахтарів у Кривому Розі: перемовини з адміністрацією не принесли результатів

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Шахтарі

Керівництво підприємства, за словами шахтарів, не погоджується на вимоги протестувальників

У Кривому Розі у вівторок завершились загальні збори шахтарів шахти «Ювілейна» приватного акціонерного товариства «Євраз Суха балка», де відбувались переговори з адміністрацією підприємства.

За словами працівників підприємства, компромісу між адміністрацією та працівниками поки немає.

За даними профспілки, вимоги шахтарів залишаються незмінними: підвищення заробітної плати з 1 травня на третину з подальшим її зростанням до кінця року в доларовому еквіваленті до $1 тис. Водночас, за словами гірників, керівництво підприємства на такі вимоги не погоджується.

В адміністрації ПрАТ «Євраз Суха балка» повідомили, що готові підвищити заплату працівникам на 20% в цілому.

З початку року шахтарям уже збільшили оплату праці на 3%, повідомили на підприємстві.

«За підсумками зустрічей 12, 15 та 16-го травня адміністрація підприємства пішла назустріч своїм співробітникам», – поінформували в прес-службі підприємства.

Гірники шахт, які раніше проводили дводенний страйк під землею, заявили, що «готові до рішучих дій». Водночас в адміністрації підприємства зазначають, що переговори триватимуть.

У четвер, 11 травня, стало відомо, що шахтарі шахт «Фрунзе» та «Ювілейна» ПАТ «Євраз Суха балка» у Кривому Розі не виходять із забою, вимагаючи підвищення заробітних плат до рівня 2012 року в доларовому еквіваленті – до $1 тис. Через майже дві доби перебування під землею шахтарі погодились піднятись на поверхню для переговорів з адміністрацією.

На початку травня в Кривому Розі після нічної зміни не вийшли на поверхню близько 400 працівників чотирьох шахт ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – шахт «Батьківщина», «Гвардійська», «Тернівська» та «Жовтнева. Після доби протесту адміністрація і протестувальники домовились про початок переговорів і створили спільну робочу групу.

Джерело: Радіо Свобода