Стрілянина на Донеччині: чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні

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Стрілянина трапилася у місцевому кафе

В одному з населених пунктів Великоновосілківського району Донецької області минулої ночі сталася стрілянина, поранено місцевого жителя. Про це сказано в повідомленні ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Про госпіталізацію чоловіка з діагностованими численними ранами грудної клітки поліцейським повідомили медики. Попередньо було встановлено, що невогнепальні поранення чоловік дістав у кафе внаслідок стрілянини.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Великоновосілківського відділення поліції, яка встановила, що цієї ночі потерпілий (1974 року народження) відпочивав у місцевому кафе. У той же час інший відвідувач (1992 року народження) здійснив постріли в кахельну підлогу. Унаслідок цього плитка розлетілася, і її осколками було поранено потерпілого. Чоловіка було негайно доправлено до лікарні, де було підтверджено, що поранення викликано осколками. Потерпілому надано медичну допомогу. Зараз його життю нічого не загрожує, він перебуває вдома», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.