Стрілянина на Подолі: жертвою нападу став «убивця» Путіна (фото)

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Адам Осмаєв

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що в результаті стрілянини на Подолі отримав поранення Адам Осмаєв, якого в РФ звинувачували у замаху на Путіна

Жертвою стрілянини на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зокрема, за даними поліції, Осмаєв з дружиною Аміною Окуєвою домовилися про інтерв'ю з нібито французьким журналістом Алексом Вернером з Le Monde в Києві на вулиці Кирилівській. При зустрічі Вернер дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив в груди Осмаєву, після чого його дружина з нагородного пістолета марки ПМ чотири рази вистрілила в нападника.

Обох поранених доставили в 17-ту лікарню.

Речник МВС Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що жертвою нападу став Осмаев. «На Подолі у Києві стався зухвалий і підступний ворожий замах на патріотів України, учасників АТО, добровольців, які у 2014 році захищали на фронті країну у лавах батальйону поліції «Київ-2», Adam Osmaev і Амина Окуева: нападник під виглядом іноземного журналіста втерся у довіру, нібито хотів взяти інтервью, наблизився до них, відкрив вогонь з пістолета, поранив Адама», - написав він.

Відзначимо, в березні 2014 року обвинувачений в замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби попередили плани терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів в РФ.

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