Стрілянина на столичному Подолі: у кілера виявили український паспорт

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Виявлена зброя на місці злочину

Достовірність паспорта буде перевірено слідством

У нападника на екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва та його дружину, екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву, було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Про це «Уніан» повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, говорячи про подробиці сьогоднішньої стрілянини на вулиці Кирилівській.

Він уточнив, що нападник за паспортом Олександр Дакар. Шевченко стверджує, що обидва чоловіки на даний час з тяжкими вогнепальними пораненнями перебувають у лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група. Вилучено зброю.

Водночас радник глави МВС Антон Геращенко додав, що у нападника також виявили закордонний паспорт. Також у нього знайшли довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, видану 11 лютого 2016 року.

«Даний громадянин України, швидше за все, ніякий не Дакар Олександр Венусович. А зовсім інша особа, яка регулярно їздила до Росії для отримання інструкцій з Центру. Останнє його повернення з РФ було в середині травня місяця. Після чого даний громадянин раптом вирішив зв'язатися з Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою під виглядом журналіста французької газети Le Mond? Теж збіг? Не думаю», - написав у Facebook Геращенко.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася сьогодні о 16:49. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини отримав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує.