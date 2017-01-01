Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський

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Поліція оточила Єлисейські поля у Парижі

Правоохоронці ліквідували нападника

Одного поліцейського було убито в результаті перестрілки у французькій столиці. Інцидент стався на Єлисейських полях у Парижі, правоохоронці ліквідували нападника.

За попередньою інформацією, убитий поліцейський знаходився в патрульної автомашині.

Спочатку Reuters повідомляло, що другий співробітник органів правопорядку помер пізніше від отриманих поранень, натомість у МВС Франції спростували дану інформацію.

Злочинець, який атакував поліцейських в центрі французької столиці, вів прицільний вогонь по співробітниках правоохоронних органів, повідомив офіційний представник МВС республіки П'єр-Анрі Бранде, додає ТАСС.

«Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував сховатися, але в результаті його було ліквідовано», - заявив він.

За даними телеканалу BFMTV, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо автоматом Калашникова. Перестрілка була вкрай запеклою».

Наразі велика зона навколо Єлисейських полів перекрита.

«На місце прибули понад 30 автобусів з бійцями спецпідрозділів поліції, в тому числі підрозділи RAID по боротьбі з тероризмом. У небі кружляють вертольоти», - повідомляє радіостанція France Info.

Закрито станції метро, а також перекритий доступ в усі великі підземні автостоянки, що знаходяться під Єлисейськими полями і сусідніми вулицями.

Розслідування у зв'язку з інцидентом почав контртерористичний відділ поліції. Reuters з посиланням на три джерела в поліції припускає також, що даний інцидент міг бути спробою збройного пограбування.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції.

«Це жахливо! Жахливі речі відбуваються сьогодні в світі. Схоже на ще одну терористичну атаку», - сказав Трамп.