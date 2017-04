Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський

Правоохоронці ліквідували нападника

Одного поліцейського було убито в результаті перестрілки у французькій столиці. Інцидент стався на Єлисейських полях у Парижі, правоохоронці ліквідували нападника.

За попередньою інформацією, убитий поліцейський знаходився в патрульної автомашині.

Спочатку Reuters повідомляло, що другий співробітник органів правопорядку помер пізніше від отриманих поранень, натомість у МВС Франції спростували дану інформацію.

Злочинець, який атакував поліцейських в центрі французької столиці, вів прицільний вогонь по співробітниках правоохоронних органів, повідомив офіційний представник МВС республіки П'єр-Анрі Бранде, додає ТАСС.

«Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував сховатися, але в результаті його було ліквідовано», - заявив він.

Nothing more to add .. again. #ChampsElysees #ParisAttack pic.twitter.com/oycBIh7nTi

За даними телеканалу BFMTV, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо автоматом Калашникова. Перестрілка була вкрай запеклою».

Наразі велика зона навколо Єлисейських полів перекрита.

«На місце прибули понад 30 автобусів з бійцями спецпідрозділів поліції, в тому числі підрозділи RAID по боротьбі з тероризмом. У небі кружляють вертольоти», - повідомляє радіостанція France Info.

Закрито станції метро, а також перекритий доступ в усі великі підземні автостоянки, що знаходяться під Єлисейськими полями і сусідніми вулицями.

Розслідування у зв'язку з інцидентом почав контртерористичний відділ поліції. Reuters з посиланням на три джерела в поліції припускає також, що даний інцидент міг бути спробою збройного пограбування.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції.

«Це жахливо! Жахливі речі відбуваються сьогодні в світі. Схоже на ще одну терористичну атаку», - сказав Трамп.

#ChampsElysees @POTUS "It's a terrible thing, What can I say, it just never ends. We have to be strong & vigilant" pic.twitter.com/mlzNw0lzcE