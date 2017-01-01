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    Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський

    • Вчора, 23:56
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    Поліція оточила Єлисейські поля у Парижі
    Поліція оточила Єлисейські поля у Парижі

    Правоохоронці ліквідували нападника

    Одного поліцейського було убито в результаті перестрілки у французькій столиці. Інцидент стався на Єлисейських полях у Парижі, правоохоронці ліквідували нападника.

    За попередньою інформацією, убитий поліцейський знаходився в патрульної автомашині.

    Спочатку Reuters повідомляло, що другий співробітник органів правопорядку помер пізніше від отриманих поранень, натомість у МВС Франції спростували дану інформацію.

    Злочинець, який атакував поліцейських в центрі французької столиці, вів прицільний вогонь по співробітниках правоохоронних органів, повідомив офіційний представник МВС республіки П'єр-Анрі Бранде, додає ТАСС.

    «Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував сховатися, але в результаті його було ліквідовано», - заявив він.

    За даними телеканалу BFMTV, зловмисник «був озброєний армійською зброєю, можливо автоматом Калашникова. Перестрілка була вкрай запеклою».

    Наразі велика зона навколо Єлисейських полів перекрита.

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    Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський
    Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський
    Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський
    Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський
    Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський
    Стрілянина у центрі Парижа: загинув поліцейський
    Reuters

    «На місце прибули понад 30 автобусів з бійцями спецпідрозділів поліції, в тому числі підрозділи RAID по боротьбі з тероризмом. У небі кружляють вертольоти», - повідомляє радіостанція France Info.

    Закрито станції метро, а також перекритий доступ в усі великі підземні автостоянки, що знаходяться під Єлисейськими полями і сусідніми вулицями.

    Розслідування у зв'язку з інцидентом почав контртерористичний відділ поліції. Reuters з посиланням на три джерела в поліції припускає також, що даний інцидент міг бути спробою збройного пограбування.

    Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції.

    «Це жахливо! Жахливі речі відбуваються сьогодні в світі. Схоже на ще одну терористичну атаку», - сказав Трамп.

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