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    Стрілянина у Києві: злочинець вимагав гроші у потерпілих

    • Вчора, 23:21
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    Зловмисник вимагав видати йому гроші, проте отримавши відмову, здійснив декілька пострілів з невстановленої автоматичної зброї

    Працівники Національної поліції встановили, що невідомий чоловік вимагав видати йому гроші, а після відмови здійснив декілька пострілів у чоловіка та жінку.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України у місті Києві.

    Згідно з повідомленням, стрілянина сталася о 19:25 за місцевим часом.

    «Приїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що невідомий чоловік подзвонив в домофон офісу з продажу аксесуарів до мобільних телефонів. Зловмисник вимагав видати йому гроші, проте отримавши відмову, здійснив декілька пострілів з невстановленої автоматичної зброї в чоловіка та жінку, після чого зник. Потерпілих у важкому стані госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, у Києві, біля Палацу Спорту на вулиці Еспланадній, сталася стрілянина, в результаті якої важко поранені чоловік та жінка.

     Працівники поліції встановлюють усі обставини події та проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисника.

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