Стрілянина у Княжичах: перший постріл відкрив співробітник Держслужби охорони — ГПУ
- Сьогодні, 21:47
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За словами Луценка, співробітник Держслужби охорони вистрілив в повітря, після чого почалася перестрілка між співробітниками правоохоронних органів
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що першим стрілянину в ході подій в Княжичах, в результаті чого загинули п'ять правоохоронців, відкрив співробітник Державної служби охорони, вистріливши в повітря.
«По тому, що ми бачимо на відео, першим вистрілив співробітник Держслужби охорони, який знаходився за кам'яною стіною від майбутнього місця перестрілки», — сказав генеральний прокурор, пише «Інтерфакс-Україна».
За його словами, співробітник Держслужби охорони вистрілив в повітря, після чого почалася перестрілка між співробітниками правоохоронних органів.
Також Луценко додав, що є ймовірність, що будинок в Княжичах, який намагалися пограбувати злочинці, міг бути пограбований повторно:
«Співробітники Держслужби охорони могли винести з нього елітний алкоголь», — сказав він.