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    Стрілянина у нічному клубі в США: поранено шістьох відвідувачів

    • Сьогодні, 22:46
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    Стрілянина сталася на стоянці біля клубу, в якому проходила приватна вечірка

    В американському місті Картерсвіль, штат Міссурі, біля нічного клубу сталася стрілянина. В результаті нападу, поранено шістьох відвідувачів, один з яких помер у лікарні.

    Про це повідомляє ABC News.

    Повідомляється, що стрілянина сталася на стоянці біля клубу, в якому проходила приватна вечірка. Влада вважає, що стрілець був знайомий з жертвами, але навіть ті, хто потрапив під вогонь неохоче повідомляли подробиці.

    Поліція затримала двох осіб, проте офіційні звинувачення їм пред'явлені не були.

    Один з потерпілих помер у лікарні, двоє перебувають у критичному стані. Стан інших оцінюють як стабільний.

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