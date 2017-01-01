Стрілянина у нічному клубі в США: поранено шістьох відвідувачів

Про це повідомляє ABC News.

Повідомляється, що стрілянина сталася на стоянці біля клубу, в якому проходила приватна вечірка. Влада вважає, що стрілець був знайомий з жертвами, але навіть ті, хто потрапив під вогонь неохоче повідомляли подробиці.

Поліція затримала двох осіб, проте офіційні звинувачення їм пред'явлені не були.

Один з потерпілих помер у лікарні, двоє перебувають у критичному стані. Стан інших оцінюють як стабільний.