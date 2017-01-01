Стрілянина у Парижі: нападник мав 4 судимості

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Озброєного чоловіка звали Карім Шерфе

Наразі слідчі не виявили зв’язку нападника із бойовиками «Ісламської держави»

Прокурор Парижа назвав ім’я нападника, що відкрив вогонь по поліцейських на Єлісейських полях у центрі міста. Озброєного чоловіка звали Карім Шерфе.

Про це повідомляє ВВС.

За словами прокурора Франсуа Моленса, нападник мав чотири судимості.

Наразі слідчі не виявили зв’язку нападника із бойовиками «Ісламської держави», однак підтвердили, що поруч із його тілом була знайдена записка зі згадкою цього терористичного угруповання.

Нагадаємо, що у Парижі на Єлісейських полях сталася стрілянина, внаслідок якої один поліцейський загинув і ще один був поранений.

В поліції також повідомили, що було двоє нападників, один з яких залишається на волі. Свідок розповів, що одна людина вийшла з авто та відкрила вогонь з автомату Калашникова.

«Главком» повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.

Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями.