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    Стрілянина у Вільшанах: суд обрав запобіжний захід депутату Харківської облради

    • Сьогодні, 21:55
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    <p>Депутат Харківської облради від партії &laquo;Відродження&raquo; Олексій Литвинов</p>
    Фото: mediaport

    Депутат Харківської облради від партії «Відродження» Олексій Литвинов

    Прокуратура вже готується подавати апеляцію

    Дергачівський суд Харківської області в п'ятницю визначив запобіжний захід депутату Харківської облради від партії «Відродження» Олексію Литвинову, підозрюваному у справі про бійку, яка закінчилася стріляниною зі смертельними наслідками.

    Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили в прокуратурі Харківської області.

    «Суддя Кононіхіна обрала запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 6.00 з носінням електронного браслета. Прокуратура буде подавати апеляцію», - зазначили у відомстві.

    За словами співрозмовника агентства, прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, посилаючись на те, що в іншому випадку підозрюваний може впливати на свідків у справі і знищити докази.

    Захист просив відпустити депутата під особисте зобов'язання і стверджував, що ризики, на які посилалася прокуратура, не доведені.

    Раніше Дергачівський райсуд обрав аналогічний запобіжний захід двом іншим підозрюваним у справі. Як повідомили в прокуратурі Харківської області, на ці ухвали суду також буде подана апеляція.

    Як повідомляв «Главком», 16 травня у Вільшанах під Харковим стався конфлікт із стріляниною, в якому брали участь понад 20 осіб. Троє чоловік затримано. Розслідування здійснює поліція за статтями, пов'язаними з хуліганством і умисним вбивством. Процесуальне керівництво - за прокуратурою.

    За словами місцевих жителів, приводом для конфлікту стала бійка, що сталася напередодні, між нинішнім головою селищної ради Андрієм Литвиновим - сином депутата Харківської облради Олексія Литвинова, і молодим ромом. Роми поскаржилися, що сім'я Литвинових відносилася до них зі зневагою.

    За словами ромів, у конфлікті на стороні Литвинових також брали участь невідомі люди, що прибули на чорному джипі і відкрили стрілянину, під час якої загинув один ром і ще четверо поранено.

    Згодом у Вільшани під Харковом ввели спецпризначенців після смертельної сутички місцевих із ромами.

    17 травня депутата Харківської облради від партії «Відродження» Олексія Литвинова було затримано.

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