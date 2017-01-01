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    Стрілянина в аеропорту Флориди: 3 людини загинули

    • 6 Сiчня, 21:13
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    Інцидент стався в терміналі №2

    Невідомий відкрив стрілянину в аеропорту Флориди, що у Сполучених Штатах.

    Про це повідомляє NBC.

    За останніми даними, станом на 20:37 за Києвом, внаслідок стрілянини 3 людини загинули.

    Також зазначається, що в результаті нападу щонайменше 9 осіб дістали поранень.

    Відзначається, що інцидент стався в терміналі №2.

    Подробиці інциденту встановлюються.

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