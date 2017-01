Стрілянина в аеропорту Флориди: 3 людини загинули

Інцидент стався в терміналі №2

Невідомий відкрив стрілянину в аеропорту Флориди, що у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє NBC.

За останніми даними, станом на 20:37 за Києвом, внаслідок стрілянини 3 людини загинули.

#BREAKING UPDATE: 3 dead in shooting at Fort Lauderdale Airport. WATCH live coverage now on NBC 6 and here: https://t.co/BUdADBrWRq pic.twitter.com/8LX6OmZ54U