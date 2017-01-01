Стрілянина в аеропорту Флориди: 3 людини загинули
- 6 Сiчня, 21:13
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Розсилка
Інцидент стався в терміналі №2Невідомий відкрив стрілянину в аеропорту Флориди, що у Сполучених Штатах.
Про це повідомляє NBC.
За останніми даними, станом на 20:37 за Києвом, внаслідок стрілянини 3 людини загинули.
#BREAKING UPDATE: 3 dead in shooting at Fort Lauderdale Airport. WATCH live coverage now on NBC 6 and here: https://t.co/BUdADBrWRq pic.twitter.com/8LX6OmZ54U— NBC 6 South Florida (@nbc6) 6 січня 2017 р.
Також зазначається, що в результаті нападу щонайменше 9 осіб дістали поранень.
Відзначається, що інцидент стався в терміналі №2.
Подробиці інциденту встановлюються.