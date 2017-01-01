Стрілянина в Дніпрі: убили бізнесмена, його охоронців поранили

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Фото ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області

В автівці, по якій випустили 30 куль, знаходився підприємець і двоє охоронців

У Дніпрі ввечері 25 січня розстріляли автомобіль охоронної фірми: убитий один чоловік, ще двоє поранені. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Інформація про стрілянину надійшла в чергову частину Соборного відділення поліції м. Дніпра ввечері 25 січня. Громадяни повідомили, що по вул. Академіка Лазаряна невідомі з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль охоронної фірми, є постраждалі.

Виїхавши на місце події поліцейські виявили автомобіль охоронної фірми, у якому знаходився мертвий чоловік і двоє поранених охоронців у бронежилетах. В результаті нападу чоловік загинув на місці, а охоронці отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх доставили в лікарню, де їм була надана медична допомога. Зараз стан поранених стабільний.

«Було встановлено, що нападники забрали сумку з великою сумою грошей, яка належала загиблому. За життя людина займалася підприємницькою діяльністю. Раніше на чоловіка вже було скоєно розбійний напад, тому протягом двох років він користувався послугами охоронної фірми, працівники якої кожен день супроводжували його до місця роботи і додому», - повідомили в поліції.