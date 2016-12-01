Стрілянина в Хмельницькому: вбито чоловіка, який нападав на перехожих

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Чоловік від вогнепальних поранень помер у кареті швидкої допомоги

У п’ятницю, 30 грудня, близько 8-ї ранку у Хмельницькому екіпаж патрульного автомобіля під час відпрацювання орієнтировки тяжкого злочину застосував табельну вогнепальну зброю.

Як стало відомо «Незалежному громадському порталу», це сталося під час затримання особи, 1970 року народження, працівниками патрульної поліції. Від отриманих тілесних ушкоджень підозрюваний помер в кареті швидкої допомоги.

НГП також з’ясував, що загиблий у 2009-2011 роках був помічений у непокорі правоохоронним органам.

У коментарі виданню прес-секретар патрульної поліції Хмельницького Роман Мартинюк зауважив, що копи діяли по ситуації.

«Екіпаж поліцейських їхав на перезміну. Під час руху вони помітили на вулиці, як один чоловік замахується на перехожих предметом, схожим на шило. Поліцейські намагалися вгамувати нападника газовим балончиком. На жаль, це не спрацювало. Тоді патрульні застосували вгору два попереджувальні постріли з табельної зброї. Після цього довелося стріляти по ногах нападника, який не реагував на дії правоохоронців», – зазначив він.

Мартинюк додав, що сьогодні зранку до медичних закладів міста звернулося троє людей з колотими ранами обличчя.