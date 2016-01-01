Стрілянина в Києві: постраждалі знаходяться в реанімації

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Рідні постраждалих категорично відмовились від надання будь-якої інформації щодо їхнього стану

Внаслідок стрілянини у центрі Києва поранені чоловік та жінка знаходяться в реанімації з вогнепальними пораненнями.

Про це Громадському повідомив завідувач відділення Київської міської лікарні №17 Мясніков Дмитро.

«У нас дійсно в реанімації знаходяться двоє осіб з вогнепальними пораненнями. Я особисто їх оперував. Але рідні категорично відмовились від надання будь-якої інформації щодо їхнього стану», — сказав Мясніков.

Як повідомлялося раніше, у Києві, біля Палацу Спорту на вулиці Еспланадній, сталася стрілянина, в результаті якої важко поранені чоловік та жінка.

Працівники поліції встановлюють усі обставини події та проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисника.

Працівники Національної поліції встановили, що невідомий чоловік вимагав видати йому гроші, а після відмови здійснив декілька пострілів у чоловіка та жінку.