Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку
- Сьогодні, 14:51
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Стрілянина
Правоохоронці стріляли у відповідь – по ногах
У Луцьку правоохоронці зі стріляниною затримали озброєних злодіїв, які намагалися пограбувати банк.
Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.
«При спробі затримання зловмисників ті почали стріляти по поліцейських і погрожували підірвати гранату, як виявилося згодом – не бойову», - йдеться в повідомленні.
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Злодіїв «брали» прямо в приміщенні банку, який рано вранці був зачинений.
Для затримання зловмисників працівникам Управління поліції охорони довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Затримані дістали поранення ніг і під охороною доставлені до лікарні.
Ніхто з правоохоронців не постраждав.