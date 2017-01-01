  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку

    • Сьогодні, 14:51
    • Розсилка
    Стрілянина
    Стрілянина

    Правоохоронці стріляли у відповідь – по ногах

    У Луцьку правоохоронці зі стріляниною затримали озброєних злодіїв, які намагалися пограбувати банк.

    Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

    «При спробі затримання зловмисників ті почали стріляти по поліцейських і погрожували підірвати гранату, як виявилося згодом – не бойову»,  - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Злодіїв «брали» прямо в приміщенні банку, який рано вранці був зачинений.

    Для затримання зловмисників працівникам Управління поліції охорони довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Затримані дістали поранення ніг і під охороною доставлені до лікарні.

    Ніхто з правоохоронців не постраждав.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку
    Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку
    Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку
    Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку
    Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку
    Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку

    Читайте також
    Національна поліція України зброя пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ