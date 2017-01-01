Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку

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Стрілянина

Правоохоронці стріляли у відповідь – по ногах

У Луцьку правоохоронці зі стріляниною затримали озброєних злодіїв, які намагалися пограбувати банк.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

«При спробі затримання зловмисників ті почали стріляти по поліцейських і погрожували підірвати гранату, як виявилося згодом – не бойову», - йдеться в повідомленні.

Злодіїв «брали» прямо в приміщенні банку, який рано вранці був зачинений.

Для затримання зловмисників працівникам Управління поліції охорони довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Затримані дістали поранення ніг і під охороною доставлені до лікарні.

Ніхто з правоохоронців не постраждав.