Стрілянина в мечеті Квебека: свідок розповів про нападників

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Нападники в Квебеку під час стрільби кричали: «Аллах Акбар»

Один зі свідків стрілянини, яка раніше сталася в Ісламському культурному центрі в Квебеку, розповів, що нападники були в масках і кричали «Аллаху Акбар». Про це він повідомив радіостанції CBC.

«Мені здалося, що у них (нападників. - ред.) був квебекський акцент. Вони відкрили вогонь, і під час стрільби кричали: «Аллах Акбар». Кулі потрапляли в людей, які молилися. Люди, які молилися, загинули тут. Куля пролетіла прямо у мене над головою», - розповів свідок, якій віддав перевагу залишитися анонімним.

За його словами, в той момент в мечеті перебували в тому числі діти.

В Ісламському культурному центрі в Квебеку, Канада, відбулася стрілянина, в результаті якої загинули п'ятеро людей. Двоє підозрюваних затримані.