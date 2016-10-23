  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Стрілянина в мечеті Квебека: свідок розповів про нападників

    • Сьогодні, 07:24
    • Розсилка

    Нападники в Квебеку під час стрільби кричали: «Аллах Акбар»

    Один зі свідків стрілянини, яка раніше сталася в Ісламському культурному центрі в Квебеку, розповів, що нападники були в масках і кричали «Аллаху Акбар». Про це він повідомив радіостанції CBC.

    «Мені здалося, що у них (нападників. - ред.) був квебекський акцент. Вони відкрили вогонь, і під час стрільби кричали: «Аллах Акбар». Кулі потрапляли в людей, які молилися. Люди, які молилися, загинули тут. Куля пролетіла прямо у мене над головою», - розповів свідок, якій віддав перевагу залишитися анонімним.

    За його словами, в той момент в мечеті перебували в тому числі діти.

    В Ісламському культурному центрі в Квебеку, Канада, відбулася стрілянина, в результаті якої загинули п'ятеро людей. Двоє підозрюваних затримані.

    Читайте також
    стрілянина Канада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ