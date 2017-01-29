Стрілянина в мечеті в Квебеку: загинули п'ять осіб
- Сьогодні, 04:36
-
Розсилка
Поліція вже затримала двох підозрюваних
В Ісламському культурному центрі в Квебеку, Канада, відбулася стрілянина, в результаті якої загинули п'ятеро людей. Двоє підозрюваних затримані, повідомляють ЗМІ.
За даними агентства Reuters, в результаті стрілянини загинули п'ятеро, повідомив глава мечеті. Очевидці розповіли, що в момент стрілянини в мечеті знаходилися близько 40 осіб.
Газета Huffington Post Quebec повідомляє, що на місці події працює озброєний загін правоохоронців. Поліція вже затримала двох підозрюваних.
До місця інциденту прибувають автомобілі швидкої допомоги.