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    Стрілянина в мечеті в Квебеку: загинули п'ять осіб

    • Сьогодні, 04:36
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    Поліція вже затримала двох підозрюваних

    В Ісламському культурному центрі в Квебеку, Канада, відбулася стрілянина, в результаті якої загинули п'ятеро людей. Двоє підозрюваних затримані, повідомляють ЗМІ.

    За даними агентства Reuters, в результаті стрілянини загинули п'ятеро, повідомив глава мечеті. Очевидці розповіли, що в момент стрілянини в мечеті знаходилися близько 40 осіб.

    Газета Huffington Post Quebec повідомляє, що на місці події працює озброєний загін правоохоронців. Поліція вже затримала двох підозрюваних.

    До місця інциденту прибувають автомобілі швидкої допомоги.

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