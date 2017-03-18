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    Стрілянина в паризькому аеропорту: нападник був причетний до ще трьох інцидентів

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    Надзвичайна ситуація в паризькому аеропорту Орлі
    Надзвичайна ситуація в паризькому аеропорту Орлі

    Особа нападника була відома поліції і спецслужбам

    Глава МВС Франції Бруно Ле Ру заявив про причетність нападника з аеропорту Орлі до ще трьох інцидентів, які сталися цього ранку в передмістях Парижа. Про це повідомляє Le Parisien.

    «Чоловік був помічений у Вітрі (передмістя Парижа) за крадіжкою автомобіля і за погрозами в барі. Його особа також пов’язана з інцидентом під час контролю Гарж-ле-Гонесс (14 км на північ від Парижа). Під час перевірки щось пішло не так, і він відкрив вогонь по поліцейських. Один з них отримав легкі поранення», - сказав міністр.

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    Ле Ру також повідомив, що особа нападника була відома поліції і спецслужбам.

    «Тепер суди мають встановити, чи йдеться про акт тероризму», - зазначив він.

    За фактом інцидентів антитерористичний відділ прокуратури Франції розпочав розслідування.

    Як повідомлялося, в аеропорту Парижа Орлі в суботу невідомий намагався вихопити зброю у військового. Після цього він був застрелений французькими військовими.

    З терміналу аеропорту, де стався напад, евакуювали близько 3 тисяч людей.

    Перед нападом в Орлі стався інший напад – невідомий вистрілив у поліцейських під час перевірки документів, поранивши одного з них.

    Джерело: Європейська правда

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