  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Стрілянина в ресторані Стамбула: декілька людей поранені

    • Вчора, 22:15
    • Розсилка

    Двоє озброєних чоловіків відкрили стрілянину в районі Фатіх

    У Стамбулі двоє невідомих відкрили стрілянину в одному з ресторанів, в результаті чого кілька людей дістали поранень.

    Про це повідомляє Daily Star.

    Згідно з повідомленням, двоє озброєних чоловіків відкрили стрілянину в районі Фатіх.

    За попередніми даними директора розвідки ізраїльського агентства Майкла Горовіца, внаслідок стрілянини були поранені 2 людей.


    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ