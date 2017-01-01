Стрілянина в ресторані Стамбула: декілька людей поранені
- Вчора, 22:15
-
Розсилка
Двоє озброєних чоловіків відкрили стрілянину в районі Фатіх
У Стамбулі двоє невідомих відкрили стрілянину в одному з ресторанів, в результаті чого кілька людей дістали поранень.
Про це повідомляє Daily Star.
Згідно з повідомленням, двоє озброєних чоловіків відкрили стрілянину в районі Фатіх.
За попередніми даними директора розвідки ізраїльського агентства Майкла Горовіца, внаслідок стрілянини були поранені 2 людей.
#Shooting at restaurant in #Istanbul`s Fatih district https://t.co/JO94Zrzoay #FatihAttack #IstanbulAttack #Turkeyattack #Turkiye pic.twitter.com/IBmeA2SSdS— Mammadli Turkan (@mammadli_t) 4 січня 2017 р.