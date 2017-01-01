Стрілянина в стамбульському ресторані: одна людина померла, ще двоє поранені

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Поліція Туреччини поки не кваліфікує інцидент як терористичний акт

В одному з ресторанів Стамбула, розташованому в районі Beykoz, невідомий почав стрілянину по відвідувачах. Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah.

Як повідомляється, в результаті нападу одна людина вбита, двоє поранені. Поліція поки не кваліфікує інцидент як терористичний акт.

За відомостями місцевих ЗМІ, нападник побачив людину, що застрелив його батька 12 років тому, і почав стріляти в нього. Решта постраждалих отримали поранення від випадкових куль або під час паніки при спробі покинути ресторан.

Підозрюваний був затриманий поліцією. Нагадаємо, раніше на початку січня в ресторані Стамбула також сталася стрілянина.