Стрілянина в Японії: є загиблі
- Сьогодні, 07:23
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Інцидент стався в офісі однієї з кредитних компаній в місті КамісуОдна людина загинула і одна постраждала в результаті стрілянини в японській префектурі Ібаракі недалеко від Токіо.
Про це повідомляє Кіодо.
Інцидент стався в офісі однієї з кредитних компаній в місті Камісу. Як повідомили представники місцевої поліції, один із співробітників компанії відкрив вогонь по своїм колегам, після чого втік зі зброєю на автомобілі.
В результаті стрілянини постраждали дві людини, одна з них пізніше померла. Мотиви того, хто стріляв, поки не відомий.
Нагадаємо: японське законодавство передбачає кримінальну відповідальність цивільних осіб за зберігання будь-якого виду вогнепальної зброї, у якого дульна швидкість кулі перевищує 100 метрів у секунду.