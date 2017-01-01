Стрілянина в Японії: є загиблі

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Інцидент стався в офісі однієї з кредитних компаній в місті Камісу

Одна людина загинула і одна постраждала в результаті стрілянини в японській префектурі Ібаракі недалеко від Токіо.

Про це повідомляє Кіодо.

Інцидент стався в офісі однієї з кредитних компаній в місті Камісу. Як повідомили представники місцевої поліції, один із співробітників компанії відкрив вогонь по своїм колегам, після чого втік зі зброєю на автомобілі.

В результаті стрілянини постраждали дві людини, одна з них пізніше померла. Мотиви того, хто стріляв, поки не відомий.

Нагадаємо: японське законодавство передбачає кримінальну відповідальність цивільних осіб за зберігання будь-якого виду вогнепальної зброї, у якого дульна швидкість кулі перевищує 100 метрів у секунду.