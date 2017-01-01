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    Стрілянину в Орландо влаштував невдоволений колишній працівник підприємства

    • Сьогодні, 19:54
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    <p>Стрілянина в Орландо / Twitter</p>

    Стрілянина в Орландо / Twitter

    За інформацією Fox News, загинули троє чоловіків і одна жінка

    Жертвами стрілянини в Орландо (штат Флорида, США) стало чотири людини, в тому числі сам стрілець.

    Про це повідомляють в місцевій поліції. За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.

    «Четверо загиблих. Один з постраждалих помер у лікарні. Стрілець вбив себе. Підозрюваному 45 років», - йдеться в повідомленні поліції.

    За інформацією Fox News, загинули троє чоловіків і одна жінка. Всі вони були працівниками підприємства, де раніше працював і сам стрілець.

    Нагадаємо, у Орландо (штат Флорида, США) відбулася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті. Раніше повідомлялося про п'ять жертв стрілянини.

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