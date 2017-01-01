Стрілянину в Орландо влаштував невдоволений колишній працівник підприємства
- Сьогодні, 19:54
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Стрілянина в Орландо / Twitter
За інформацією Fox News, загинули троє чоловіків і одна жінка
Жертвами стрілянини в Орландо (штат Флорида, США) стало чотири людини, в тому числі сам стрілець.
Про це повідомляють в місцевій поліції. За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.
«Четверо загиблих. Один з постраждалих помер у лікарні. Стрілець вбив себе. Підозрюваному 45 років», - йдеться в повідомленні поліції.
За інформацією Fox News, загинули троє чоловіків і одна жінка. Всі вони були працівниками підприємства, де раніше працював і сам стрілець.
Нагадаємо, у Орландо (штат Флорида, США) відбулася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті. Раніше повідомлялося про п'ять жертв стрілянини.