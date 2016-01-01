Стрєлков розповів про передислокацію бойовиків «ДНР» на Світлодарській дузі

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Стрєлков визнав, що так звана «армія ДНР» воювати не вміє, а її командування, що складається з російських військових, не може приймати оперативних рішень

На передову на Світлодарській дузі 20 грудня терористи підтягли артилерійський дивізіон.

Про це повідомив російський терорист Ігор Стрєлков, таким чином визнавши, що бойовики порушують Мінські домовленості.

Також Стрєлков визнав, що так звана «армія ДНР» воювати не вміє, а її командування, що складається з російських військових, не може приймати оперативних рішень.

Це випливає з коментаря колишнього «міністра оборони «ДНР» Ігоря Стрєлкова, в якій він висміяв передислокацію на лінію фронту артилерійського дивізіону 7-ої мотострілецької бригади. На передислокацію на 70 кілометрів бойовикам і їх командуванню знадобилося майже три дні.

Окрім того, що терорист висміяв бойовиків за такі маневри «суворовським маршем», він ще й чітко дав зрозуміти – проросійські бойовики порушують всі Мінські домовленості і підтвердження «відведення» артилерії ОБСЄ може тепер шукати на передовій бойовиків.