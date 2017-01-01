Строк затримання Романа Насірова минув

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Насіров знаходиться в приміщенні Солом'янського районного суду

У 23.52 закінчився термін затримання колишнього голови ДФС Романа Насірова. Протягом 72 годин суд не обрав запобіжний захід чиновнику за клопотанням Спеціалізованої антикорцийной прокуратури.

Зараз Насіров знаходиться в приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва у супроводі співробітників НАБУ, охоронців і адвокатів.

За словами сторони захисту, подальше переміщення Насірова можливо за згодою працівників НАБУ.

«Наша позиція була така, щоб його госпіталізували, але я не знаю, яка думка буде у співробітників НАБУ», - заявив журналістам адвокат Насірова Олександр Лисак.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

Джерело: РБК-Україна