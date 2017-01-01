Студента у Києві забрали в армію відразу після захисту диплому

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Мати студента вважає, що її сина незаконно утримували, і вона намагалась зареєструвати заяву про злочин у військовій прокуратурі

Студента Національного транспортного університету в Києві Володимира Дабіжу відразу після захисту дипломної роботи забрали в армію.

Про це Центру інформації про права людини повідомила його мати Ольга Дабіжа.

«Мій син 23 травня захистив дипломну роботу. В університеті сказали, що студентам віддадуть дипломи, якщо вони випишуться (знімуться з обліку – ред.) із військкомату», – розповіла вона.

Вона переконана, що її син вважається студентом до 31 травня, відповідно до студентського квитка.

«Йому і в гуртожитку (Володимир з Богуслава – ред.) казали, що йому можна жити там до 31 травня», - додає вона.

«Наступного дня уранці він пішов у Печерський військкомат, де його просили зачекати. А коли приїхав автобус, йому сказали, що вам треба кудись з'їздити, де з'ясують чи віддавати вам приписне. Їх привезли на ДВРЗ і на пункті перепуску закрили двері. Студентам казали: «Ви ось пройдете медогляд і комісія скаже, чи віддавати приписне, чи ви комісовані», – розповідає вона і додає, що сину у військкоматі не дали повістку.

За її словами, студенти пройшли два медичні огляди і їх забрали на навчання у військову частину в Чернігові.

Наразі редакції Центру інформації про права людини не вдалось зв'язатись із самим Володимиром Дабіжою, але його колеги в університеті підтверджують випадок.

Ольга Дабіжа вважає, що її сина незаконно утримували, і вона намагалась зареєструвати заяву про злочин у військовій прокуратурі.

«У військовій прокуратурі запитали, чи вручили йому повістку. Я кажу, що ні. А вони кажуть, якщо йому не вручили повістку, то він не може бути військовим. Мене попросили піти із заявою у цивільну прокуратуру», – повідомила вона.

Василь Матейчик, декан автомеханічного факультету, на якому навчався студент, повідомив, що студенти відраховуються з лав студентів у момент захисту дипломів.

«Так, термін дії студентських квитків до 31 травня. Це умовно написано. Ми ж не можемо знати, коли він буде захищатись. У нас така процедура. У день захисту диплому відраховуються з числа студентів. У момент захисту оформлюється протокол, автоматично видається наказ присвоїти кваліфікацію і тут же ж другим пунктом – «відрахувати». Далі накази передаються у військкомат. Що далі відбувається із студентами – ми не відповідаємо», – розповів він Центру інформації про права людини.