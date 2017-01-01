Студенти більше не повинні відпрацьовувати три роки після завершення навчання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зокрема уряд звільнив студентів-медиків від обов'язкового відпрацювання

У середу, 31 травня, Кабінет Міністрів на своєму засідання схвалив постанову, що остаточно скасувала обов’язкове працевлаштування студентів усіх вищих навчальних закладів України.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Там нагадали, що обов’язкове працевлаштування для решти студентів було скасовано ще минулого року. Проте саме працевлаштування студентів-медиків тоді залишили у зв’язку з позицією профільних установ.

Тепер і студенти-медики можуть розпоряджатися собою після випуску та реалізувати своє конституційне право на вільний вибір місця подальшої роботи,

– розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Зазначається, що уряд схвалив таке рішення у зв’язку зі змінами в законодавстві. Так, раніше Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» було скасовано норми щодо обов’язковості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.