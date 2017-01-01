Студенти Національного університету біоресурсів і природокористування отримуватимуть диплом словацького вишу
- Сьогодні, 07:24
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Магістри провідного факультету НУБіП отримуватимуть подвійні дипломи
Декани економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) та факультету економіки і менеджменту Словацького аграрного університету міста Нітра підписали угоду про міжвузівське співробітництво.
Документ передбачає запровадження дворічної міжнародної магістерської програми подвійних дипломів зі спеціальності «бізнес-економіка», повідомляє газета «Голос України».
Згідно з угодою, протягом першого і четвертого семестрів студенти НУБіП навчатимуться на факультеті економіки і менеджменту університету в місті Нітра, а протягом другого і третього - у Києві.
За кордоном викладання відбуватиметься англійською мовою, словацьку студенти опановуватимуть як іноземну.
Після захисту магістерської роботи і складання підсумкового іспиту студенти отримають одразу два дипломи - Національного університету біоресурсів і природокористування України та закордонного вишу.
«Згідно зі словацьким дипломом, їм буде присвоєно освітній ступінь магістра за спеціальністю «бізнес-економіка» і звання «інженер. Паралельно вони здобудуть диплом нашого вишу за спеціальністю «економіка», - заявив декан економічного факультету НУБіП Анатолій Діброва.
Потрапити до міжнародної магістерської програми зможуть студенти, що завершили навчання за освітнім ступенем «бакалавр» у галузі економіки, бізнесу, менеджменту та пов’язаних із ними соціальних наук.
Нагадаємо, що 2015 року керівництвом факультету економіки Національного університету біоресурсів і природокористування було досягнуто домовленості про надання подвійних дипломів з відповідним факультетом Варшавського університету наук про життя.