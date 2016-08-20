Створений КПІ наносупутник вийшов на зв’язок з орбіти Землі

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Фото: kpi.ua PolyITAN-2

Космічний апарат було створено в межах міжнародного космічного проекту QB50

Сьогодні вночі, о 23.30 26 травня, команда з КПІ ім. Ігоря Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження окремих підсистем створеного ними наносупутника PolyITAN-2. Він вийшов на власну навколоземну орбіту з Міжнародної Космічної Станції (МКС), куди його 18 квітня з мису Канаверал, штат Флорида, США, доставила ракета ATLAS-5, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Космічний апарат було створено в межах міжнародного космічного проекту QB50 під загальною координацією Інституту гідродинаміки фон Кармана (Бельгія). Головне завдання проекту – дослідження змін клімату. Його розпочато в рамках Програми Європейської Комісії FP7 у 2012 році.

Це вже другий наносупутник, створений командою з КПІ ім. Ігоря Сікорського для цього проекту. У 2014 році було створено та виведено на навколоземну орбіту наносупутник PolyITAN-1. Третій рік цей космічний апарат продовжує успішно працювати на навколоземній орбіті і регулярно передає дані в центр управління польотом КПІ. Отримана інформація є важливою для подальшого виконання міжнародного проекту.

Цей інноваційний проект став можливим завдяки інвестиційній підтримці компанії Боїнг та венчурних фондів ім. академіка В.С. Михалевича та Костянтина Калініна, відзначили у міністерстві.

Як повідомляв «Главком», PolyITAN-2 - наносупутник вагою 1,9 кг. Назву отримано з комбінації слова «політехнічний», так як його розробили в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», абревіатури «технологічний автоматичний наносупутник».

Це інтелектуальний робот, здатний заряджатися самостійно і на великих відстанях транслювати інформацію про нижніх шарах атмосфери — термосфери та іоносфери. Вся отримана інформація буде записуватися в архів бортового процесора, передаватися на Землю і розсилатися в банки даних декількох інших університетів, що беруть участь у проекті.