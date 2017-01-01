Створено сайт з базою даних найзухваліших антиукраїнських політиків

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Сайт для боротьби із сепаратизмом

Наразі на сайті у розділі «Кремлівський кеш» дані про 16 політиків

Активісти створили сайт для боротьби з сепаратизмом, що місить базу даних найзухваліших антиукраїнських політиків. Про це координатори громадського об’єднання «Автомайдан Київ» Дмитро Карп, Катерина Кувіта та журналіст Айдер Муждабаєв повідомили під час прес-конференції в УНІАН.

Метою громадської платформи «Україна без сепаратизму» є створення єдиної інформаційної бази найзухваліших антиукраїнських політичних діячів, які працюють в інтересах агресора – Російської Федерації.

«Ми запускаємо загальноукраїнський проект, який має наповнюватися. Навіть у Вікіпедію кожен користувач може зайти і додати якусь частину матеріалу, якої там не вистачає. Так само й у нас. І наше звернення, особливо до представників ЗМІ: ви знаєте, як все це працює. Можливо, якийсь матеріал було знято з якихось причин з ваших сайтів. Можливо, щось не вийшло взагалі, але є певні напрацювання, матеріали… Будь-ласка, скидайте нам цю інформацію – вона буде потрапляти на цей сайт», – пояснила Кувіта.

За її словами, сайт «Україна без сепаратизму» є суто політичним і має інший формат, відмінний від сайту «Миротворець».

«Основна відмінність від сайту «Миротворець» – сюди потрапляють топ-політики або топ-політично-громадські діячі… У нас конкретизовано на політиках, на конкретних профілях», – додала Кувіта.

Вона також повідомила, що у Facebook є сторінка з аналогічною назвою, на яку також можна подавати інформацію. «На нашому сайті внизу є електронна пошта… Пошта і Facebook працюють постійно (для контакту щодо інформації)», – уточнила активіст.

Анкета кожного політичного діяча містить дані про його корупційну та іншу злочинну діяльність на території України, ставлення до Росії, анексії Криму та створення осередків сепаратизму на сході країни. Список підготовлено за інформацією відкритих джерел ЗМІ та заяв спецслужб України про політиків, що працюють на Кремль з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.

Наразі на сайті у розділі «Кремлівський кеш» фото і дані про 16 політиків.

Також частиною проекту є ознайомлення користувачів з громадськими, політичними, культурними діячами за кордоном, які підтримують Україну та відстоюють її права та інтереси. Нині у розділі «Друзі України» 17 осіб.

Крім того, на сайті є розділ, присвячений українським експертам та журналістам, котрі відстоюють інтереси України і борються з пропагандою держави-агресора, перебуваючи в Росії, серед яких і власний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

Як заявляють координатори проекту, веб-платформа допоможе систематизувати інформацію, яка загубилась у Google або пам’яті українців через шалене інформаційне навантаження чи потребує для аналізу занадто багато часу або ж знання іноземної мови.